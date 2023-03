La figurine Batman au format Premium mesure 19" de haut et 22" de large alors que Batman, en équilibre avec un pied sur le trottoir noir trempé de pluie, démonte une moto élégante qui comporte des feux avant et arrière fonctionnels. Basé sur les conceptions de The Batman, ce Batcycle noir entièrement réalisé est stable et robuste sur deux roues massives sous Batman. La bouche du héros est définie dans son air renfrogné, tandis que son corps enroulé se prépare à la tempête imminente, qu'il s'agisse d'une bataille brutale ou d'un adieu émotionnel.

Inspiré par la représentation de Robert Pattinson du Dark Knight dans The Batman (2022) réalisé par Matt Reeves, The Batman Premium Format Figure a été créé à l'aide de nombreux documents de référence de Warner Bros. et évoque ainsi tout le drame et l'intrigue présents tout au long du film. De la capuche de Batman à sa ceinture utilitaire et ses bottes, la Batsuit entièrement sculptée et fidèle au film dépeint l'engagement du personnage dans la lutte contre le crime à Gotham City avec des détails méticuleux et réalistes. Cette collection complète de médias mixtes comprend également une cape en tissu câblé sur mesure, vous permettant de recréer le mouvement dynamique d'une scène de poursuite en moto intense. Fans de Batmanne voudront pas manquer leur chance de faire de cet hommage ultime une pièce maîtresse de leur collection DC Comics.

Artists

Matt Black (Sculpt)

Aaron McNaught (Sculpt)

Richard Luong (Design)

Casey Love (Paint)

Tim Hanson (Costume Fabrication)

The Sideshow Design and Development Team (Design) (Development)

J'entendais avec impatience plus d'informations sur la statue The Batman de Sideshow et c'est quand même la douche froide niveau prix. Je m'attendais à un prix Premium, mais pas 1000€.