Brisez vos chaînes. Déchaînez la tempête.



Seul ou en coopération avec un ami, partez pour un voyage héroïque à travers une variété d'environnements à couper le souffle, glissant rapidement à travers les paysages désertiques d'un vaste monde recouvert de sable. Explorez des ruines anciennes et découvrez les mystères et les secrets d'un monde déchu. Combattez un dieu corrompu et des créatures extraordinaires grâce aux pouvoirs divins de votre gantelet. Déverrouillez des compétences et des capacités puissantes pour créer un ensemble de mouvements uniques et devenir le champion qui libérera le peuple d'Atlas.

Le jeu Atlas Fallen se date enfin, et il sera disponible dès le 16 mai 2023.[video][/video]