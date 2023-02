Si vous ne savez pas a quoi jouer ce week-end, Ubisoft nous propose du 16 au 20 Février de tester le jeu Far Cry 6 gratuitement.Far Cry 6 est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

posted the 02/15/2023 at 11:47 AM by leblogdeshacka