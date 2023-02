DC a également dévoilé un court extrait de la lettre-histoire inédite présente dans ce coffret:



15 octobre 1840

Ma très chère Dora, Je t'envoie un paquet par courrier séparé. Avant que vous ne l'ouvriez, laissez-moi vous dire ce qu'il contient et les curieuses circonstances dans lesquelles je l'ai obtenu

"Ces six volumes rassemblent les histoires de toute la saga Sandman", indique la description officielle de DC, "y compris The Sandman #1-75, les éditions en bandes dessinées et en prose de The Sandman : The Dream Hunters, The Sandman : Endless Nights, et The Sandman : Overture".

The Sandman aura droit à une édition collector de maboule mental avec une réplique du masque de Sandman.The Sandman: Morpheus Helm Masterpiece Edition sera disponible le 14 novembre au prix de 500 dollars.