Dead Space RemakeIl y a 15 ans un petit studio, Visceral Games sortait un jeu qui allait faire date dans l'univers du jeux vidéo. Ce jeu est tout simplement Dead Space, qui allait révolutionner le genre horreur.Nous voici donc, 15 années plus tard et comme la mode est de nous balancer des remake à tout-va, EA s'est dit, "et pourquoi pas, relancer Dead Space avec les graphismes d'aujourd'hui et ajouter deux-trois trucs en plus?".Nous voici donc en 2023, prêt à mettre les pieds dans l’ISG Ishimura, un vaisseau qui ne donne plus aucun signe de vie et où l'on découvre des créatures horribles (ou dégueulasse au choix).Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais préparez-vous à vivre un voyage qui ne vous laissera pas indifférent. Et n'oubliez pas cette phrase mythique qui prend encore plus de sens sur Dead Space, "dans l'espace, personne ne vous entendra crier" .Ce Dead Space Remake est d'une beauté macabre, les environnements sont sublimes, les effets de lumières sont de très bonne qualité et notre héros est toujours aussi badass dans sa combinaison. Le jeu nous propose deux modes de graphisme sont proposés : Performance, avec du 2K sans ray-tracing en 60 FPS, et Qualité, qui offre de la 4K avec ray-tracing, le tout à 30 FPS.Concernant la VF, Isaac parle enfin dans ce premier épisode, là où dans la version d'origine, notre héros était muet. La VF et la VO sont de bonnes qualités, les musiques sont toujours aussi bien et les bruitages sont stressant de fou. Du tout bon, pour un jeu d'horreur dans ce style.Pour ce qui est de la jouabilité, nous retrouvons un Isaac encore un peu lourd dans ses déplacements. Même si, un gros effort a été effectué sur ce point. Après, l'absence de touche pour se retourner rapidement est assez problématique lors d'affrontements contre les adversaires. Gros point fort, les phases de gravité sont de bien meilleures qualités qu'il y a des années. La gestion des démembrements des ennemis est bluffante, on tire sur les jambes ou les bars et ça explose de tous les côtés.Vous l'aurez compris, ce Dead Space Remake est une pure bombe, tout comme l'était le jeu d'origine. Si vous aimez avoir peur et être en mode flippette comme moi, le jeu est parfait, frissons garantis.