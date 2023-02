Le gros DLC



"L'équipe continue de démontrer son engagement inébranlable à créer des expériences inoubliables pour les joueurs du monde entier. Nous ne nous arrêterons pas là et nous continuerons à soutenir le jeu avec du contenu incroyable durant les années à venir", indique Adrian Ciszewski, Chief Creative Officer.

"Ces chiffres exceptionnels parlent d'eux-mêmes et confirment le succès de la franchise Dying Light. Nous n’aurions pas pu y parvenir sans le support de notre incroyable communauté. Je veux profiter de cette occasion pour les remercier à nouveau pour leur grand soutien. Nous avons des projets ambitieux non seulement pour développer et soutenir encore plus le jeu, mais aussi pour l'étendre à d'autres supports", déclare Oleg Klapovskiy, Chief Publishing Officer.

Roadmap 2023

Février

Évènement Anniversaire sanglant.

Week-end du coup de pied sauté.

Packs Crane, Rais et Brecken.

Mise à jour communautaire n°2 (coop cross-gen, compétitions dynamiques en coop, niveaux de Légende, etc.).

Support du Steam Deck.



Mise à jour d'avril

Amélioration des physiques et de la violence des combats.

Quêtes TGG.

Personnalisation de l'équipement (transmog).



Mise à jour de juin

De nouvelles expériences nocturnes et des Rapaces errants inédits.

Améliorations de la fluidité du parkour.



Plus tard en 2023

Sortie du DLC 2 (extension de l'histoire, lieu inédit et nouveaux types d'armes).

