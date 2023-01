Les trois titres ont été mis à jour : nouvel éclairage, environnements optimisés, textures hd, distance d'affichage améliorée, commetes et visée inspirées de GTA V) et bien plus encore

GTA III : Tout commence à Liberty City. GTA III vous offre une liberté d'action totale et vous sert le cœur du monde criminel sur un plateau. Aurez-vous assez de cran pour accepter cette offre

GTA : Vice City : Bienvenue dans les années 80. En plein dans la décennie des coiffures excentriques et costumes pastel, voici l'histoire d'un homme qui va gravir tous les échelons criminels

GTA : San Andreas : Dans les années 90, Carl « CJ” Johnson revient à Los Santos - San Andreas après 5 ans d ’absence. Il va replonger dans un univers de guerres de gangs, drogue et corruption

Le jeu GTA The Trilogy - The Definitive Edition est actuellement à 14.99€ dans sa version boîte sur PlayStation 4 et XBOX One.