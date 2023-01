Cela fait quelques temps que l’équipe d’Avalanche alimente le teasing autour du jeu, dévoilant d’appétissants extraits du gameplay, du bestiaire ou encore des décors… L’expérience s’annonce passionnante et particulièrement belle !



Ce RPG d’action en monde ouvert fera aussi la part-belle à l’exploration : le panorama se devait d’être léché. Le pari est plus que réussi. La reconstitution des lieux est impressionnante, leur richesse folle et les détails saisissants.



Si L’art et la création de Hogwarts Legacy – L’héritage de Poudlard présente de nombreux croquis préparatoires et d’incroyables illustrations inédites, cet artbook révèle aussi les secrets de fabrication du jeu : des rêves des développeurs au travail acharné des concepteurs qui ont permis l’élaboration de ce nouveau voyage, 200 ans avant les événements d’Harry Potter... De quoi vous accompagner de la plus belle des manières lors de votre nouvelle incursion dans l’un des univers les plus riches imaginé au pays de la sorcellerie.



Poudlard n’a jamais été aussi vivante, elle vous attend !

L'artbook de Hogwarts Legacy sera disponible dès le 9 Février, dans une version française grâce à Mana Books. Perso, j'attends le jeu comme un dingue, j'espère ne pas être déçu.L'artbook sera disponible dès le 9 février 2023, au prix de 39.99€.