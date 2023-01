Découvrez les mystères de Minecraft Legends, un nouveau jeu d’action-stratégie. Guidez vos alliés dans des combats héroïques pour défendre la Surface contre les Piglins destructeurs.



Élevez votre bannière haut avec l'édition Deluxe, comprenant six apparences supplémentaires dans le jeu : un héros, quatre montures et une apparence de monture supplémentaire lorsqu'elle sera disponible.

Minecraft Legends aura droit à une version boîte et ironie du sort, pas de version boîte XBOX pour le moment, ou alors ce ne sera pas Just for Games qui éditera la boîte.Minecraft Legends - Deluxe Edition sera disponible sur Playstation 5 et Playstation 4 le 18 avril 2023.