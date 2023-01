Petite présentation rapide du MEG Trident X 12V de chez MSI, qui est une vraie petite bombe.Petite présentation rapide du MEG Trident X 12V de chez MSI, qui est une vraie petite bombe.En ce qui concerne le packaging, ce n'est pas encore ça, après, c'est un PC et je ne suis pas assez familier de ce type de produit, mais j'aurai aimé un packaging plus classe.Le carton nous permet de voir quand même la bête avec un dessin du PC sur les deux côtés de la boîte.Une fois ouvert, on découvre un PC soigneusement rangé dans une pochette, histoire de ne pas l'abîmer ou le rayé.Nous avons le droit au câble d'alimentation et aux antennes pour la carte WiFi.Pas de HDMI à l'intérieur de la boîte, après, en réalité ça coûte plus rien un câble HDMI, donc bon, pas très grave.La tour a un design vraiment classe, elle fait vraiment Premium, toute de noire vêtu avec le logo MSI sur le côté. Le petit plus, pour les plus hardcore, c'est la vitre qui est fournie avec, histoire de changer et de profiter de voir le ventilo RGB, ou bien encore la carte graphique de ce PC.Et c'est ça qui va nous intéresser, vous connaissez les monstres, car cette fois, vous en avez un devant vous. Regardez plutôt, cette config de malade, il embarque avec lui une Intel Core i7 12700k 3.6Ghz 8 Cores 3.6 GHz / 4.9 GHz Turbo + 4 Cores 2.7 GHz / 3.8 GHz Turbo. 32 Go de RAM DDR5 4800 MHz, une RTX 3080 Ti Ventus 3X avec 12 Go de mémoire dédiée GDDR6. Pour le stockage, nous avons droit à du lourd avec un SSD de 1To et un HDD de 1To lui aussi. Avec ça, on peut en stocker des données. Pour le refroidissement, nous avons droit au Silent Storm Cooling 3.Le Bluetooth 5.2, une carte WiFi 6E, du port USB 2.0, mais aussi du 3.0, du port HDMI, bref, il y a la totale, même trop pour moi, car je n'use même pas la moitié.Vous vous doutez bien qu'avec ce genre de PC "les petits" Forza Horizon 5, Death Stranding, The Callisto Protocol, ou même Flight Simulator, tournent plus que bien. Je n'ai même pas ressenti de ralentissement ou autre dans les jeux que j'ai testé avec le PC. Pas de surchauffe non plus, il est vraiment dingue.Par contre, niveau prix, c'est aussi Premium que la qualité des jeux, avec un tarif avoisinant les 2000€ minimum.Après, vous êtes tranquille pour des années aussi, là où nos consoles deviennent très vite obsolètes.