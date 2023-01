Un fournisseur ambulant, Jack, vend des multipropriétés lunaires. Il possède une foi inébranlable dans les hommes et dans le futur, ce qui inspire ses collègues et revitalise ses clients désespérés.

La nouvelle série de AppleTv, Hello Tomorrow! Se dévoile avec une affiche et un trailer. Perso, l'ambiance style Fallout, mais sans le côté post-apocalyptique me plaît beaucoup et j'ai hâte de voir cette première saison.En plus, la série compte Billy Crudup, un acteur tellement doué mais trop sous-estimé.La série sera disponible en exclusivité sur AppleTV dès le 18 Février 2023.