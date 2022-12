Pas de trêve dans la guéguerre Sony/MS même pour Noël.Selon des sources du site Insider Gaming, Jim Ryan le PDG de Sony Interactive Entertainment aurait laissé entendre que Sony ne considérait pas le Xbox Game Pass comme de la concurrence et ceci malgré que la société ait des inquiétudes concernant le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft.Selon ces mêmes sources Jim Ryan aurait fait une séance de questions-réponses où il parlait de la concurrence sur le marché. En réponse à une question sur le Game Pass, il aurait déclaré "Lorsque nous regardons le Game Pass, les nombres d’adhérents semblent diminuer. Nous avons vendu plus de PS5 en deux ans qu'ils n'ont rassemblé d'abonnés en 6/7 ans ".Ryan aurait poursuivi: "Nous sommes juste en deçà des 50 millions d'abonnés PS+ et ils sont dans la vingtaine, mais il reste encore du travail à faire pour augmenter ce nombre".Si ils s’avèrent véridiques les commentaires de Jim Ryan sont quelque peu surprenants sachant que la société lutte actuellement contre le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, qui selon Sony est "mauvais pour la concurrence, mauvais pour l'industrie du jeu et mauvais pour les joueurs eux-mêmes".