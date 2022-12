Biopic sur Julius Robert Oppenheimer, brillant chercheur épris de culture et d'humanisme, connu pour avoir dirigé, aux États-Unis, la mise au point de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le dernier film de Christopher Nolan, que je n'ai pas besoin de vous présenter, Oppenheimer, se dévoile avec un beau trailer.D'après American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird et Martin J. Sherwin.Comme d'habitude, Nolan nous offre un casting de maboule, avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Josh Hartnett, Emily Blunt, Jack Quaid, Rami Malek, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh, Casey Affleck, Gary Oldman et Florence Pugh. Bref, comme vous le voyez, très bon casting que ce nouveau film de Nolan, avec un budget d'appaemmen 100 millions