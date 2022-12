Hagar Dunor tome 4





En ces temps troublés où résonnent le fracas des épées et le choc des boucliers, vivent les seigneurs vikings, guerriers nés pour les pillages, rapines et autres mises à sac. Ces écumeurs des mers règnent en maîtres sur une Europe en perdition, qu'ils contrôlent d'une main de fer. Mais pour avoir le privilège de prendre part à ces faits d'armes légendaires, ils doivent d'abord faire face à de redoutables adversaires, des opposants dignes de leurs plus grands ennemis, des concurrents qui ne reculent devant rien pour parvenir à leurs fins : leurs épouses. Car les invasions barbares sont bien loin d'être le pire fléau qui soit quand on doit gérer les tâches ménagères et s'occuper de l'éducation des enfants. Hagar en sait quelque chose, et sa femme Hildegarde compte bien le lui rappeler autant que possible...



Collection : URBAN STRIPS

Série : Hagar Dunor

SCÉNARISTE : DIK BROWNE - DESSINATEUR : DIK BROWNE

Date de sortie : 02 décembre 2022

Pagination : 248 pages

Contenu vo : Hagar the Horrible (The Epic Chronicles) Dailies 1977-1978

Prix : 24 €

--------------------------------

Pim Pam Poum tome 1





Sur l'île paradisiaque de Bongo, le calme et la paix régnaient... jusqu'à l'arrivée des terribles frères Pam et Poum, fraîchement immigrés d'Allemagne. Élevés par leur mère Pim, les deux garnements occupent le plus clair de leur temps à tourmenter le Capitaine et son ami l'Astronome, quand ils ne jettent pas leur dévolu sur Miss Ross et ses deux protégés, Léna et Adolphe, qui sous leur air angélique cachent également des vauriens en puissance.



Collection : URBAN STRIPS

Série : Pim Pam Poum

SCÉNARISTE : HAROLD KNERR - DESSINATEUR : HAROLD KNERR

Date de sortie : 02 décembre 2022

Pagination : 256 pages

Contenu vo : The Katzenjammers Kids 1936-1947

Prix : 26 €

--------------------------------

Urban limited : Harleen





La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.



Collection : URBAN LIMITED

Série : Urban limited 2022

SCÉNARISTE : STJEPAN SEJIC - DESSINATEUR : STJEPAN SEJIC

Date de sortie : 02 décembre 2022

Pagination : 226 pages

Contenu vo : Harleen #1-3

Prix : 59 €

--------------------------------

Urban limited : killing Joke





La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.



Collection : URBAN LIMITED

Série : Urban limited 2022

SCÉNARISTE : ALAN MOORE - DESSINATEUR : BRIAN BOLLAND

Date de sortie : 02 décembre 2022

Pagination : 330 pages

Prix : 69 €

--------------------------------

Urban Limited : Un long Halloween





La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.



Collection : URBAN LIMITED

Série : Urban limited 2022

SCÉNARISTE : JEPH LOEB - DESSINATEUR : TIM SALE

Date de sortie : 02 décembre 2022

Pagination : 410 pages

Prix : 89 €

--------------------------------

Batman Rebirth intégrale tome 3





Le mariage de l'année approche à grands pas. Les préparatifs sont lancés et les invitations envoyées. Pourtant, le Joker n'a toujours pas reçu la sienne et il commence à s'impatienter... De leur côté, les plus vieux ennemis de Batman ont décidé d'empêcher à tout prix que l'union entre le Chevalier Noir et Catwoman se réalise. Les membres de la Bat-Famille parviendront-ils à stopper les actes de Silence, de Ra's al Ghul ou encore du Sphinx, avant le fatidique jour des noces ?



Collection : DC Rebirth

Série : Batman Rebirth Intégrale

SCÉNARISTE : TOM KING - DESSINATEURS : DAVID FINCH, MIKEL JANIN

Date de sortie : 09 décembre 2022

Pagination : 600 pages

Contenu vo : Batman #48-49, Prelude To The Wedding: Robin Vs. Ra's Al Ghul #1, Prelude To The Wedding: Nightwing Vs. Hush #1, Prelude To The Wedding: Batgirl Vs. The Riddler #1, Prelude To The Wedding: Red Hood Vs. Anarky #1, Prelude To The Wedding: Harley Quinn Vs. The Joker #1 + Pages From Dc Nation #0, Batman #44 + #50-53 + The Brave & The Bold #197, Batman #54-60, Batman Secret Files #1, Batman Annual #3, soit l'équivalent des tomes 7 à 9 de la précédente édition

Prix : 35 €

--------------------------------

Geoff Johns présente Flash tome 5





Après avoir recouvré la mémoire, Wally West, l'homme le plus rapide du monde, reprend son rôle de protecteur de Central City sous le nom de Flash. Devant affronter le retour de plusieurs anciens ennemis, le Bolide Écarlate doit également faire face à une révélation susceptible de bouleverser son existence : les secrets cachés de Barry Allen, le précédent Flash qui a été pour lui bien plus qu'un mentor. La méfiance s'installe entre Flash et ses équipiers de la Ligue de Justice, y compris Wonder Woman.



Collection : DC Signatures

Série : Geoff Johns présente Flash

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEURS : HOWARD PORTER, SCOTT KOLINS

Date de sortie : 09 décembre 2022

Pagination : 360 pages

Contenu vo : The Flash #207 à 219, Wonder Woman #214, The Flash #1/2

Prix : 24 €

--------------------------------

Superman Aventures tome 6





Un récit inoubliable sur l'homme d'acier ! Seul, sans ami et amnésique, Superman est obligé de chercher refuge dans une ville hostile et inconnue : Smallville. Et le super-héros n'est pas au bout de ses peines... Une attaque de vaisseau extraterrestres, son rétrécissement contraint, la perte de ses pouvoirs, la justice à ses trousses ou encore la menace d'un virus mortel dont est atteint Kara, et les actions suspectes de Lex Luthor, Superman doit redoubler d'efforts pour gérer ces situations de crise, parviendra-t-il à ce que tout rentre dans l'ordre ?



Collection : URBAN KIDS

Série : Superman Aventures

SCÉNARISTES : MARK MILLAR, COLLECTIF - DESSINATEURS : COLLECTIF, ALUIR AMANCIO

Date de sortie : 09 décembre 2022

Pagination : 272 pages

Contenu vo : #46-55

Prix : 10 €

--------------------------------

Les sorties du mois de Décembre chez Urban Comics sont dévoilées. Un petit mois que ce mois de Décembre 2022. L'année 2023, s'annonce énorme, avec pas mal de nouveautés très attendu, mais aussi de belles surprises.