La peur ne fait pas de prisonniers ! Striking Distance Studios , un studio de KRAFTON, Inc. , a annoncé aujourd'hui que The Callisto Protocol , un tout nouveau jeu de survival - horror SF mis en vedette Josh Duhamel ( Transformers ) et Karen Fukuhara ( The Boys ) est désormais disponible dans le monde entier. Se déroulant en 2320 sur Callisto, la lune morte de Jupiter, le jeu met les joueurs au défi de survivre aux horreurs de la prison de Black Iron et de découvrir les sombres secrets de la United JupiterCompany , suite à une mystérieuse épidémie qui a plongé la lune dans le chaos. Le jeu est à présent disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Epic Games Store).

Le jeu The Callisto Protocol est maintenant disponible et je vous ferai un live découverte ce soir vers 22h.