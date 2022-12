Dans un monde où les terres ont été englouties par les neiges, deux jeunes gens issus de milieux différents, Kaina et Liliha, se rencontrent et entament ensemble un voyage pour sauver l’humanité.

Kaina of the Great Snow SeaL’auteur de cette création originale est Tsutomu Nihei, fameux mangaka de Blame!, Knight of Sidonia et Aposimz.– Un manga dessiné par Itoe Takemoto (Elin la charmeuse de bêtes) a commencé sa prépublication au Japon en février 2022 dans le magazine Monthly Shonen Sirius de Kodansha.– L’anime est réalisé par Hiroaki Andô (Ajin, Listeners) et produit par le studio Polygon Pictures (Knight of Sidonia, Ajin).– Cette série est la nouvelle coproduction entre Crunchyroll, Fuji TV et Slow Curve dans le cadre d’un partenariat annoncé en septembre 2021 autour de plusieurs projets pour la case +Ultra.