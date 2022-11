Suite à l'annonce de son engagement dans de nouvelles productions de séries d’animation comme Dreamland ou encore Lance Dur, ADN dévoile l’entrée au catalogue d’une des licences les plus attendues : Dragon Ball ! La série arrive le 15 décembre sur la plateforme de streaming pour la première fois, et en intégralité, pour combler tous les fans d’anime ! Dans un premier temps, retrouvez Goku et ses amis en VF (en exclusivité !) puis en VOSTFR.

Son Goku, un enfant vivant seul dans les montagnes, rencontre un jour Bulma, une jeune fille de la ville. Celle-ci lui dit qu'elle est à la recherche des 7 Dragon Balls, qui sont censées exaucer les vœux d'une personne lorsqu'elles sont toutes rassemblées. L'histoire prend une tournure inattendue lorsque Goku apprend que la sphère dont il a hérité de son grand-père s'avère être l'une des Dragon Balls recherchées par Bulma. Cette sphère, marquée de 4 étoiles, entraîne Goku et Bulma dans une grande aventure à la recherche des Dragon Balls restantes...

Le phénomène Dragon Ball a commencé en 1984, lorsque le célèbre manga d'Akira Toriyama a été publié pour la première fois dans le Weekly Shônen Jump de Shûeisha, devenant ainsi un titre de premier plan pendant ses dix ans et demi de publication. Depuis, le succès du manga n'a cessé de croître, avec un record incroyable de 260 millions d'exemplaires imprimés dans le monde entier. Avec la popularité toujours croissante de Dragon Ball, la série s'est étendue au-delà du manga pour inclure des séries d'animation, des films, des jeux et des produits dérivés.



Dès 1988, l’anime fait son apparition dans le Club Dorothée sur TF1. Indémodable, Dragon Ball est l'une des séries les plus populaires pour toutes les générations grâce à son humour, son action, ses aventures épiques et personnages iconiques.



ADN est heureux de pouvoir annoncer que la version française sera disponible exclusivement sur la plateforme. Retrouvez les voix de Brigitte Lecordier (Son Goku), Eric Legrand (Vegeta et Yamcha dans la série) ou encore Céline Montserrat (Bulma).

De Dragon Ball à Dragon Ball Super, ce sont toutes les sagas qui rejoindront ADN en SVOD très prochainement, en VF et VOST.

Après de longues années sans être disponible sur des plateformes de streaming légale, la saga Dragon Ball s'apprête à débarquer sur la plateforme ADN.