Moins de blabla, plus d'action



Si Evil West est aussi palpitant, c'est grâce à son gameplay explosif qui ne s'encombre pas du superflu. Danny Trejo, acteur vedette des productions les plus badass , n'est pas du genre à laisser qui ou quoi que ce soit lui dicter sa conduite. Bonne nouvelle, Evil West est pile son truc : un rush d'adrénaline ininterrompu qui renoue avec le plaisir simple des jeux d'action !



Plongez sans plus attendre dans un carnage effréné et démesuré au cœur d'un Far West infesté de vampires et autres créatures terrifiantes. Éradiquez avec style les monstruosités assoiffées de sang grâce à votre arsenal d'armes surpuissantes et à de bonnes vieilles séries de mandales électrifiées dans la tronche. Combinez enchaînements sanglants au corps à corps et combos à distance pour pulvériser la vermine et rattraper les combats de boss redoutables.

Evil West , le nouveau jeu d'action à la troisième personne de Flying Wild Hog, met en vedette l' acteur Danny Trejo dans une performance incontournable ! Disponible le 22 novembre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, le jeu est disponible à la précommande sur toutes les plateformes, avec une pochette exclusive pour les éditions physiques via le Focus Entertainment Store . Aujourd'hui, préparez-vous à affronter les vampires avec une leçon de bottage de cul par Danny Trejo en personne !Evil West sortira le 22 novembre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.