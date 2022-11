Découvrez tous les secrets de l'Héritage de Poudlard.

Découvrez les secrets de conception et les plus beaux artworks du jeu vidéo épique Hogwarts Legacy – L'Héritage de Poudlard, à l'âge d'or de la sorcellerie.



Voyagez à travers la création de ce jeu de rôles et d'action en monde ouvert qui se déroule dans l'univers magique introduit par les livres et films Harry Potter. Plongez dans les secrets du jeu grâce à des entretiens exclusifs avec Avalanche, de nombreux croquis et de somptueuses illustrations jamais dévoilées.



Poudlard vous appelle ! Faites votre grand retour dans le monde des sorciers dans L'art et la conception de Hogwarts Legacy – L'Héritage de Poudlard, un beau livre que tout fan de Harry Potter se doit de posséder !

Mana Books annonce vient Twitter, que l'artbook du jeu Hogwards Legacy sera disponible en français.Avec pas moins de 256 pages, les fans de l'univers seront plus que ravis.