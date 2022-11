1 Studio est incroyablement fier de présenter une collaboration phénoménale avec Blitzway, et un ajout tant attendu à la série Museum Masterline : la version bonus MMBM-05S Catwoman (Michelle Pfeiffer) à l'échelle 1:3 de Batman Returns !



Studio et Blitzway ont dépassé toutes les attentes et ont livré la représentation la plus incroyablement précise de Catwoman de Michelle Pfeiffer du Batman Returns de 1992 !



Catwoman est l'une des méchantes les plus emblématiques de Batman's Rogue's Gallery. Et l'interprétation du film est la version la plus célèbre d'elle ! Vêtue de latex moulant et armée d'un coup de fouet dévastateur, la Catwoman de Michelle Pfeiffer était irrésistible pour Batman et tous ses fans !



Prime 1 Studio et Blitzway ont réalisé l'incroyable : cette représentation fidèle à l'écran de Catwoman est tout un spectacle à voir. De haut en bas, cette interprétation de Catwoman est parfaite : de son costume de chat en latex brillant à coutures blanches, à son beau sourire subtil, en passant par sa pose sans prétention dangereuse... cette Catwoman est celle qu'il faut posséder !

Blitzway a fait un travail incroyable en créant un look ludique mais périlleux sur le visage de Catwoman. Un rapide coup d'œil ferait confondre cette statue avec l'actrice elle-même ! D'une beauté séduisante tout autour, cette statue de près de 30 pouces de haut est un régal pour les yeux.

Catwoman traverse de manière ludique une base sur le thème de la rue/de la bouche d'égout inspirée de Gotham City, avec un message d'accueil illuminé par LED disant de manière ludique "HELLO THERE".

Les diverses textures, et finitions de cette statue ne peuvent que contribuer au réalisme époustouflant de la pièce. De loin, cette statue est un classique instantané !

Et lorsque vous pré-commanderez cette version bonus sur notre boutique en ligne officielle ou auprès de tout distributeur agréé, vous recevrez une pièce bonus supplémentaire : vous recevrez une figurine Miss Kitty que vous pourrez placer sur la base à côté de Selina !



Si vous êtes un grand fan de Batman Returns, de Catwoman ou de Michelle Pfeiffer, vous vous devez de précommander cette MMBM-05S Catwoman de Batman Returns juste avant qu'elle ne soit épuisée!

Ça y est, Prime 1 dévoile enfin plus d'informations sur la statue de Catwoman, du film de Tim Burton de 1992. Je ne vous cache pas que j'aurai bien dit, "Day One, ça part dans la Gaming Room !!", mais force est de constater, que le prix est bien très élevé.Pour le prix, nous sommes sur du 1400€ minimum, un peu comme pour les statues de Batman Forever de Batman et Robin.