Pretty Little Liars - L'intégraleMa vie avec John F. Donovan - De Xavier DolanLegacies - Saisons 1 à 3Aviator - Avec Leonardo DiCaprioUn air de famille - Avec Jean-Pierre BacriLe Goût des autres - Avec Jean-Pierre BacriKick-Ass - Avec Aaron Taylor-JohnsonMais qui a re-tué Pamela Rose ? - De Kad et OlivierUn amour impossible - Avec Virginie EfiraOverdose - De Olivier MarchalMy Policeman - Avec Harry StylesLigue 1 : OM - OLSavage X Fenty Show - Saison 4Tour du monde - Sur la coupe nationale des quartiersLa trilogie Matrix - Des sœurs WachowskyLa Fille du train - Avec Emily BluntWarrior - Avec Tom HardyHot FuzzUn homme en colèreSalam - Le documentaire de et avec Mélanie Diam'sThe People We Hate at the WeddingÉquipe nationale d'Argentine, en route pour le QatarMeet Cute - Avec Kaley CuocoDemon Slayer - Saison 2Rocketman - Avec Taron Egerton