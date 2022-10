Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Thane et Ciena s’aiment, mais ont choisi de se séparer car leurs visions de la justice sont incompatibles. Le jeune pilote et l’Escadron Corona sont alors envoyés pour enquêter sur des mouvements suspects de l’Armée Impériale. Mais il retrouve Ciena dans les pires circonstances possibles... à la tête du groupe de chasseurs Tie envoyé pour les intercepter ! Nash en fait partie et quand il découvre Thane dans les rangs des Rebelles, son ancienne amitié se transforme en haine. La bataille d’Endor se profile à l’horizon... Ciena comprend enfin la nature diabolique de l’Empire, mais aussi qu’elle en est prisonnière. De son côté, Thane n’a pas renoncé à la sauver... Y parviendra-t-il ?



Petit avis rapide sur le tome 3 de Star Wars -Étoiles Perdues des éditions Nobi-Nobi. J'aime les formats courts et trois tome ms c'est vraiment pas mal.Ça y est, nous sommes sur la fin de cette mini série en trois tomes et perso, j'en aurai bien repris un peu. Le format est vraiment idéal, pas besoin d'attendre des mois pour avoir une conclusion. Les tomes sont sortis très rapidement et la hype est resté intacte.Cette histoire fut une belle surprise, en nous faisant découvrir le côté Rebelle, mais aussi celui de l'Empire. Avec des personnages attachants Thane et Ciena, qui nous propose une belle histoire d'amour, avec une fin que j'ai trouvé parfaite. Comme d'habitude, les dessins sont d'une très belle qualité, les codes de la saga sont toujours autant respecter et pour ne rien vous cacher, c'est bien mieux que la nouvelle trilogie. Claudia Gray, nous livre une histoire forte, avec une vraie envie de lire le roman.Bref m, jetez-vous dessus, c'est une pépite en devenir.