Mercredi 2 novembre



Disney+ Originals

Reboot - Saison 1

Séries

Damages - Saisons 1 à 5

Future Man - Saisons 1 à 3



Vendredi 4 novembre



Documentaire

Les secrets des gorilles

Film

Venom

Films FR

OSS 117 : Le Caire, nid d'espions

OSS 117 : Rio ne répond plus



Mercredi 9 novembre



Disney+ Originals

S.O.S. Beckham - Saison 1

Zootopie+ - Saison 1

Série

Los Montaner

Série FR

Un gars, une fille - Saisons 1 à 5



Vendredi 11 novembre



Documentaire

Fire of Love

Film

Nomadland

Film FR

Nos jours heureux



Mercredi 16 novembre



Disney+ Originals

Sans limites avec Chris Hemsworth - Saison 1

Super Noël, la série (à partir de cette date) - Saison 1

Tell Me Lies - Saison 1

Série

Rescue Me : Les Héros du 11 septembre - Saisons 1 à 6

Séries FR

Les Grands - Saisons 1 et 2

Vingt-cinq



Vendredi 18 novembre



Disney+ Originals

Disenchanted (Il était une fois 2)

Mickey Mouse : L'histoire d'une souris



Mercredi 23 novembre



Séries

Chasing Virgins

Limbo

Série FR

Il a déjà tes yeux



Vendredi 25 novembre



Disney+ Originals

Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special



Mercredi 30 novembre



Disney+ Originals

Willow - Saison 1

Série

Kiss Sixth Sense

Les nouveautés du mois de Novembre 2022 pour Disney+ sont dévoilés.Avec un petit mois, bien sympa, pas mal de bonnes choses.