Habitué aux séries et films pas terribles même s'il y a de bonnes choses, pas beaucoup, mais il y en a, comme Dark, par exemple. Eh bien, voici un trailer pour la prochaine création du créateur de la série Dark, 1899.Le 17 Novembre en exclusivité sur Netflix.

Après avoir quitté le Vieux Continent, les passagers de différents pays d'Europe aspirent à rejoindre New York. Lors de la traversée, ils croisent un autre navire de migrants, disparu depuis plusieurs mois, qui menace la tranquillité de leur voyage.

posted the 10/24/2022 at 09:08 PM by leblogdeshacka