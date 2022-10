Avec Fallout 3 : Édition Jeu de l'Année, vivez le jeu le plus acclamé de 2008 comme jamais auparavant. Créez un personnage et descendez dans un monde post-apocalyptique grandiose où la survie est un combat de chaque instant. Fallout 3 : Édition Jeu de l'Année comprend les cinq packs d'extension du jeu Fallout 3 :

Opération : Anchorage - Entrez dans une simulation militaire et luttez pour libérer Anchorage, en Alaska, de ses envahisseurs communistes chinois.

The Pitt - Voyagez dans les ruines post-apocalyptiques de Pittsburgh et laissez-vous entraîner dans un conflit entre les esclaves et leurs maîtres pillards.

Broken Steel - Passez le niveau maximal à 30 et terminez le combat contre les restes de l'Enclave aux côtés de Liberty Prime.

Point Lookout - Lancez-vous dans une mystérieuse aventure ouverte dans un immense marécage trouble le long de la côte du Maryland.

Mothership Zeta - Défiez des ravisseurs extraterrestres hostiles et frayez-vous un chemin hors du vaisseau mère en orbite plusieurs kilomètres au-dessus des Terres désolées de la capitale.

Evoland est un voyage dans l'histoire du jeu d'action et d'aventure. Découvrez au fil de votre progression, de nouvelles technologies et mécaniques de jeu ainsi que des graphismes toujours plus soignés. Depuis le monochrome jusqu'au rendu 3D, des combats au tour par tour aux affrontements épiques en temps réel, Evoland vous entraîne dans une aventure retraçant l'évolution du RPG avec une touche d'humour et de nombreux clins d'œil aux grands classiques du jeu vidéo.



Les graphismes d'Evoland 2 changent au gré de votre odyssée dans le temps et son système de jeu évolue avec l'intrigue. Fidèle au genre, ce RPG propose un scénario riche basé sur le voyage temporel. Explorez différentes époques et changez le cours de l'histoire pour le meilleur... ou peut-être le pire ?



Pleine d'humour et de références aux titres ayant marqué l'histoire du jeu vidéo, la série Evoland promet de vous faire vivre une épopée aussi unique qu'extraordinaire !

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store sont dévoilés et il y a du lourd, avec Fallout 3, dans sa version GOTY.Petit clic sur le titre, pour profiter de l'offre !!