Malgré ses 1 To d'espace disque, je me retrouve à faire fréquemment le ménage sur ma Xbox Series X, autant que sur ma Xbox Series S à vrai dire.De mon côté, j'ai dû désinstaller FIFA 23 pour installer Call of Duty MWII. Il ne me restera plus que 17,2 Go après l'opérationFaut dire que j'ai trop trainé sur Psychonauts 2, et que l'achat d'une extension mémoire coutant 145 € pour 512 Go , j'me dis que les retélécharger depuis le net (ça prend grand max 20 minutes), c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Surtout que les 512 Go risquent d'être vite remplis, n'est-ce pas ?Et vous, à quoi jouez-vous sur votre Xbox Series X ?