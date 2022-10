Batman bimestriel infinite #3





Après son ultime confrontation face au Magistrat, racontée par James TYNION IV et Jorge JIMENEZ, Batman laisse momentanément la place à une nouvelle alliée, Miracle Molly, et à un vieil ennemi, l'Épouvantail, par James TYNION IV, DANI et Riccardo FEDERICI. Si le Chevalier Noir s'éclipse, c'est pour une bonne raison : son alter ego, Bruce Wayne, se retrouve en prison, par Mariko TAMAKI, Dan MORA et Viktor BOGDANOVIC. Mais le Détective de la Nuit n'a pas le temps de se reposer car, aux côtés du protecteur de Metropolis, il doit faire face à une tempête multiverselle, dans un récit endiablé réalisé par Gene Luen YANG et Ivan REIS.



Collection : DC PRESSE

Série : Batman Bimestriel Infinite

Date de sortie : 04 novembre 2022

Pagination : 288 pages

Contenu vo : • BATMAN #111 • BATMAN SECRET FILES: MIRACLE MOLLY #1 • BATMAN FEAR STATE: ALPHA #1 • DETECTIVE COMICS #1040 à 1042 • BATMAN / SUPERMAN #16 à #20

Prix : 12 €

--------------------------------

Batman detective infinite tome 3





L'asile d'Arkham est tombé et, avec lui, son histoire sombre et tordue. Mais pour le remplacer, une nouvelle institution - la tour d'Arkham - est érigée en plein coeur de Gotham sous l'impulsion du Dr. Wear. Celui-ci promet que ses méthodes et ses traitements pourront en finir une bonne fois pour toutes avec les comportements psychotiques et criminels qui rongent la cité maudite - des promesses accueillies avec la plus grande méfiance par la Bat-famille. Et avec Batman loin de la cité, ce sera à ses co-équipiers de démêler le vrai du faux, et d'agir avant que la situation ne devienne... explosive.



Collection : DC Infinite

Série : Batman Detective Infinite

SCÉNARISTE : MARIKO TAMAKI - DESSINATEURS : IVAN REIS, MAX RAYNOR

Date de sortie : 04 novembre 2022

Pagination : 216 pages

Contenu vo : Detective Comics #1047-1052 + backs-up

Prix : 21.01 €

--------------------------------

Batman gotham knights #1





Une toxine semblable à celle de l'Epouvantail semble s'être emparée de Gotham. Tous les habitants, fan de sport, de jeux vidéo, de mode, semblent dopés à la sérotonine et cherchent à obtenir tous les goodies possibles liés à leur passion, quitte à s'en prendre violemment les uns aux autres. L'enquête de Bruce Wayne le mène vers Blüdhaven, la ville protégée par Nightwing, mais ce dernier ne semble pas ravi de voir son ancien mentor débarquer sur ses terres...



Collection : URBAN GAMES

Série : Batman Gotham Knights

SCÉNARISTE : EVAN NARCISSE - DESSINATEUR : ABEL

Date de sortie : 04 novembre 2022

Pagination : 32 pages

Contenu vo : Gotham Knights: Gilded City #1+ 1 code unique pour débloquer des éléments exclusifs dans le jeu vidéo !

Prix : 4.9 €

--------------------------------

Seven to eternity intégrale





Le Maître des Murmures étend son emprise sur le royaume de Zhal, promettant à quiconque l'écoutera d'exaucer son voeu le plus cher en échange d'un accès total à ses yeux et à ses oreilles. Refusant ce marché de dupe, transformant les victimes du tyran en véritables espions à sa solde, Zeb Osidis s'exila il y a des années, contraignant son clan à errer sur les terres inhospitalières de Zhal. À la mort de Zeb le patriarche, rattrapé par les assassins royaux, il revient désormais à Adam d'honorer la promesse faite à son père de ne jamais céder aux avances du Maître des Murmures. Devant la misère de la famille dont il a désormais la charge, sera-t-il seulement capable de résister ?



Collection : Urban Indies

Série : Seven to Eternity intégrale

DESSINATEUR : JÉRÔME OPEÑA

Date de sortie : 04 novembre 2022

Pagination : 512 pages

Contenu vo : Seven to Eternity #1-17, soit les 4 tomes de ma première édition : publication au format Urban

Prix : 39 €

--------------------------------

Wonder woman infinite tome 3





Alors que la Porte du Péril menace de s'ouvrir et de déverser ses dangers dans le monde des Hommes, la tension monte entre les différents clans Amazones. Les Bana-Mighdall considèrent la reine Nubia de Themyscira trop faible, et demandent leur tribut : l'Île de Themyscira. Les Esquecida, parmi lesquelles la Wonder Girl Yara Flor, veulent également leur place à la table des décisions. Le ton monte et la guerre des clans semble inévitable, à moins que la plus ancestrale des traditions Amazones, le Tournoi, puisse mettre tout le monde d'accord. Qui sera la combattante la plus brave et la plus féroce, digne de devenir la Championne et la représentante de toutes les Amazones ?



Collection : DC Infinite

Série : Wonder Woman Infinite

SCÉNARISTES : COLLECTIF, BECKY CLOONAN, MICHAEL W. CONRAD - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 04 novembre 2022

Pagination : 232 pages

Contenu vo : Road to Trial of the Amazons +Trial of the Amazons #1-2 + Nubia & The Amazons #6 + Wonder Woman #785 + Trial of the Amazons : Wonder Girl #1-2

Prix : 21.01 €

--------------------------------

Batman le film 1989





Depuis le meurtre de ses parents, Bruce Wayne s'est juré de se venger en éradiquant le crime dans sa ville et en se parant du costume du Chevalier Noir. Pour réussir, il va bientôt devoir affronter celui qui deviendra l'un de ses plus redoutables ennemis : un certain Jack Napier, le bras droit du parrain de la pègre de Gotham. Batman ne tarde alors pas à découvrir que son adversaire est étroitement lié à son destin...



Collection : DC Deluxe

Série : Batman Le Film 1989

SCÉNARISTE : DENNIS O’NEIL - DESSINATEURS : JERRY ORDWAY, STEVE ERWIN

Date de sortie : 10 novembre 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Batman - The 1989 Movie Adaptation Deluxe Edition

Prix : 16.11 €

--------------------------------

Descender intégrale tome 2





Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent. On en sait désormais un peu plus sur la jeunesse du capitaine Telsa, sur les années d'Andy Tavers passées au sein des Liquidateurs et sur le parcours du robot minier Foreur. Tim-21 est quant à lui toujours aux mains du chef de la Résistance Robotique, Psius, et le Dr Quon semble avoir son lot de secrets à révéler. Notamment que son mentor, le Dr Solomon, et « l'ancien robot », seraient toujours en vie...



Collection : Urban Indies

Série : Descender intégrale

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : DUSTIN NGUYEN

Date de sortie : 10 novembre 2022

Pagination : 400 pages

Contenu vo : Descender #17-32

Prix : 37.75 €

--------------------------------

Animal man tome 2





Buddy Baker, alias Animal Man, est parvenu tant bien que mal à lier sa carrière de super-héros à sa vie de famille, mais il n'arrive pas à s'enlever de l'esprit que des forces plus puissantes sont à l'oeuvre dans l'univers. Lorsqu'une tragédie le frappe de plein fouet et le sépare de tout ce qu'il a jamais aimé, Buddy est forcé de s'engager dans une quête existentielle et tenter de comprendre s'il est bien le maître de son propre destin, ou juste un pantin à la merci des desseins tordus d'un autre.



Collection : URBAN CULT

Série : Animal Man

SCÉNARISTE : GRANT MORRISON - DESSINATEURS : CHAS TRUOG, TOM GRUMMETT

Date de sortie : 18 novembre 2022

Pagination : 360 pages

Contenu vo : Animal Man #14-26

Prix : 35 €

--------------------------------

Batman shadow war





Avec l'assassinat présumé de Ra's Al Ghul par Deathstroke, c'est une véritable guerre que le mercenaire semble avoir déclenché. Talia, héritière du Démon, est bien décidée à venger son père et envoie aux trousses du meurtrier sa Ligue des Ombres pour l'éliminer. De leurs côtés, Batman et Damian Wayne, Robin et petit-fils du Démon, doivent s'associer pour amener Deathstroke devant la justice avant que Talia ne le tue. Et si l'assassinat de Ra's Al Ghul n'était pas ce qu'il semblait... ?



Collection : DC Infinite

Série : Batman Shadow War

SCÉNARISTE : JOSHUA WILLIAMSON - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 18 novembre 2022

Pagination : 280 pages

Contenu vo : Shadow War : Batman #122-123 + Robin #13-14 + Deathstroke Inc. #8-9 + Shadow War Alpha #1 + Shadow War Omega #1 + Shadow War Zone #1

Prix : 24 €

--------------------------------

Injustice 2 intégrale année un





Depuis que Superman a été mis hors d'état de nuire, il en va de la responsabilité de Batman de regagner la confiance du peuple terrien et d'assurer sa sécurité une bonne fois pour toutes. Mais rapidement, d'autres forces s'élèvent dans l'espoir de profiter du vide laissé par l'ancien tyran. Batman n'a plus beaucoup d'alliés pour l'épauler, mais il pourra au moins compter sur l'aide d'Harley Quinn. Au même moment, la Suicide Squad infiltre le Pentagone...



Collection : URBAN GAMES

Série : Injustice Intégrale

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEUR : BRUNO REDONDO

Date de sortie : 18 novembre 2022

Pagination : 312 pages

Contenu vo : Injustice 2 #1 à 12 et 14

Prix : 35 €

--------------------------------

Batman catwoman





Batman et Catwoman se sont rencontrés, sont tombés amoureux et ont eu une vie heureuse. À la mort de Batman, Catwoman règle les derniers comptes d'une vie passée à évoluer entre les ombres. Son compagnon disparu, elle a désormais toute latitude pour rendre visite, une dernière fois, à une vieille connaissance à l'humour douteux...



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Batman Catwoman

SCÉNARISTE : TOM KING - DESSINATEUR : TOMEU MOREY

Date de sortie : 25 novembre 2022

Pagination : 448 pages

Contenu vo : #1-12 + Special + Annual #2 + Detective Comics #1027 + 80th Anniversary

Prix : 33.18 €

--------------------------------

Batman gotham knights #2





Une toxine semblable à celle de l'Epouvantail semble s'être emparée de Gotham. Tous les habitants, fan de sport, de jeux vidéo, de mode, semblent dopés à la sérotonine et cherchent à obtenir tous les goodies possibles liés à leur passion, quitte à s'en prendre violemment aux autres. L'enquête de Bruce Wayne le mène vers Blüdhaven, la ville protégée par Nightwing, mais ce dernier ne semble pas ravi de voir son ancien mentor débarquer sur ses terres...



Collection : URBAN GAMES

Série : Batman Gotham Knights

SCÉNARISTE : EVAN NARCISSE - DESSINATEUR : ABEL

Date de sortie : 25 novembre 2022

Pagination : 32 pages

Contenu vo : Gotham Knights: Gilded City #2 + 1 code unique pour débloquer des éléments exclusifs dans le jeu vidéo !

Prix : 4.9 €

--------------------------------

Paul jenkins présente hellblazer tome 1





Dans les contrées sauvages de l'Australie, John Constantine est sur le point d'effectuer son premier voyage dans le Tjukurrtjanu, le « temps du rêve invisible » qui permet de relier tous les points du temps et de l'espace dans l'univers en perpétuel mouvement. Il a pour objectif d'entrer en contact avec « Le Serpent Arc en ciel », un dieu aborigène , mais ce dernier n'essaierait-il pas de le faire chanter ?



Collection : VERTIGO SIGNATURES

Série : Paul Jenkins présente Hellblazer

DESSINATEUR : SEAN PHILLIPS

Date de sortie : 25 novembre 2022

Pagination : 512 pages

Contenu vo : #89-107

Prix : 35 €

--------------------------------

Swamp thing infinite tome 2





Suite au conflit brutal qui opposa Levi et son frère Jacob, la Créature des Marais est dans un état critique. Brisé et aux portes de la mort, Levi pourra néanmoins compter sur une alliée inattendue : Téfé Holland, la fille de la toute première Créature. Mais parviendra-t-il à se reconstruire sans perdre ses liens avec sa propre humanité ?



Collection : DC Infinite

Série : Swamp Thing Infinite

SCÉNARISTE : RAM V - DESSINATEUR : MIKE PERKINS

Date de sortie : 25 novembre 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : The Swamp Thing #11-16

Prix : 17 €

--------------------------------

Le programme du mois de Novembre des éditions Urban Comics est maintenant disponible. Je ferai un récap pendant le mois de Novembre.Encore un gros mois pour Urban Comics.