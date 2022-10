Le Knightmare Batman est inspiré de la "Knightmare Sequence" dans Batman v Superman : Dawn of Justice. Pour capturer le personnage, nous avons opté pour une pose debout puissante. Batman tient son arme dans sa main droite et une paire de jumelles dans sa gauche. Sa main gauche peut également être désactivée.

Son manteau est fait de tissu véritable et comprendra des intempéries sur les bords pour rendre la tenue plus précise. Les collectionneurs peuvent également choisir d'afficher la statue avec les lunettes allumées ou éteintes.

Après Sideshow et ce weekend une présentation des prochaines statuettes de chez Iron Studios, voici que Queens Studios annonce sa statue Batman Nightmare à un prix de malade.La base comprend du fil de fer barbelé entourant les rochers ci-dessous, liant l'ensemble de la pièce.Pas beaucoup d'exemplaires pour cette statue du Batman de Ben Affleck, seulement 800 pièces.Pour le prix, d'après, ce que j'ai vu, 800€.