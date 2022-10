Arrivant dans une édition double vinyle, ce magnifique objet de collection à l'esthétique vintage sera l'occasion de revivre les trépidantes musiques du contenu additionnel de Cuphead. Pressée sur des vinyles noires de qualité audiophile 180g, la musique entraînante du jeu ne viendra pas seule, car deux bonus seront de la partie : un grand poster de 45 par 60 centimètres illustré par le cartooniste vintage Shawn Dickinson, et un set de cartes des recettes de familles des membres du Studio MDHR, le tout rangé dans une pochette gatefold rigide cartonnée et illustrée.

Cuphead : The Delicious Last Course (Original Soundtrack) 2LP sera disponible au deuxième trimestre 2023.