Séduisant mélange d’action, d’humour et de romance, ce titre à l’univers steampunk saura séduire les fans de la licence comme les lecteurs de mangas. Armé de votre Kobu (robot de combat) comme de vos meilleurs talents artistiques : rejoignez la Brigade des Fleurs et participez au renouveau du Grand Théâtre impérial ainsi qu’à la protection des habitants de Tokyo face aux invasions de démons ! Dans le Japon du XXe siècle, le jeune lieutenant de la marine Ichiro Ogami est chargé de défendre Tokyo contre les forces des ténèbres. Il se retrouve à la tête d'une équipe de jeunes femmes travaillant sous couverture comme artistes au théâtre impérial.

