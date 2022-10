Alors que les forces d'Asgard se préparent à l'affrontement prophétisé qui détruira le monde, Kratos et Atreus doivent explorer les neuf royaumes en quête de réponses. Au cours de leur voyage, ils découvriront de fascinants paysages mythiques et combattront de terrifiants ennemis, monstres et dieux nordiques. Le Ragnarök se fait de plus en plus menaçant. Kratos et Atreus devront choisir entre leur sécurité et celle des royaumes.

Le jeu God of War Ragnarok passe actuellement à 61.99€