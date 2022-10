« De plus amples informations sur la distribution non exclusive et sur le lancement d’Universal+ en France, actuellement prévu vers fin 2022, seront annoncées dans les mois à venir », a ajouté l’entreprise.

Après, Netflix, Prime Video et consorts, voici que Universal proposera sa propre plateforme de streaming en France dès la fin de l'année, avec Universal+.Cette plateforme regroupera l’accès aux chaînes Syfy, 13ème RUE, E ! et Dreamworks, a précisé dans un communiqué NBCUniversal International Networks & Direct-To-Consume, filiale de NBCUniversal.N'oublions pas, non plus, l'arrivée de Paramount+ m, en fin d'année avec le bouquet Canal Series en France.