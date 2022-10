Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios ont annoncé les détails de la nouvelle mise à jour gratuite pour Back 4 Blood, comprenant du contenu cosmétique sur le thème d'Halloween pouvant être obtenu via les chaines de ravitaillement, l’arrivée du matchmaking pour le paramètre de difficulté Aucun espoir, de nouvelles cartes, des skins de personnages, des accessoires et plus encore...​Vous trouverez ci-dessous un aperçu du contenu de la mise à jour d'octobre :-Nouveaux skins saisonniers pour Evangelo et Karlee-Nouveaux accessoires légendaires-Nouveau type de carte "Intel"-Nouveaux titres, emblèmes et sprays sur le thème d'Halloween-Nouveaux skins d'armes-Décorations sur le thème d'Halloween de Fort Hope-Matchmaking pour le niveau de difficulté Aucun espoir