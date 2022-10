En attendant, que le GP de Formule 1 redémarre suite à un retard en raison des conditions climatiques, voici le GP Explorer d'hier. GP Explorer qui a explosé les records d'audience sur Twitch en France, avec un pic à 1 million de vues.Après avoir disputé des essais libres et qualificatifs samedi matin, les 22 pilotes se sont affrontés à l'occasion d'une course de quinze tours. Il s'agissait de 22 célébrités du streaming français réparties en 11 écuries. En outre, des concerts des artistes Bigflo & Oli, Myd et Bianca Costa ont animé l'après-midi, avant le départ de la course qui a eu lieu à 17 heures.