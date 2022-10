Nous y sommes presque, le film Black Adam arrive bientôt en salle et la presse ayant vu le film commence à lâcher des informations. Et selon certains initiés le Superman d'Henry Cavill serait de retour dans Black Adam. Attention, il faut prendre les pincettes de rigueur pour le moment. Mais, il se murmure qu'henry Cavill ait signé un gros contrat, pour des caméos, mais aussi un nouveau film solo sur Superman.

Who likes this ?

posted the 10/07/2022 at 06:47 AM by leblogdeshacka