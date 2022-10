Ro est une jeune peintre dont les dernières toiles lui ont assuré une renommée naissante. Malheureusement, ses nouvelles créations se font attendre. Aussi, son galeriste lui conseille une retraite au calme, à l'abri du tumulte de la ville. Ro trouve alors une vieille demeure, prétendument hantée, dans laquelle elle retrouvera l'inspiration, et bien plus encore...

Celui que tu aimes dans les ténèbres des éditions Urban Comics.Je ne vais pas vous cachez, que j'ai hésité à me prendre "Celui que tu aimes dans les ténèbres", c'était lui ou un Batman. Comme je voulais changer un peu (car je suis à fond sur DC en général), mes yeux se sont posés sur la couverture de ce comics. Qui est un one-shot, soit dit en passant. Comment résister aux coups de crayon de Jorge Corona, qui nous livre un style graphique unique, qui colle parfaitement au scénario de Skottie Young, qui nous livre un conte horrifique, avec un belle dose de romance et ça se lit vide, trop vite même.Je vous le conseille vivement, sans vous aimez le style graphique et son synopsis.