Un trailer pour le film Violent Night, du réalisateur Tommy Wirkola, avec David Harbour et John Leguizamo.

Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d’une famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint Nicolas a plus d’un tour dans sa hotte.

posted the 10/05/2022 at 08:17 PM by leblogdeshacka