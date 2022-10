Épisode 1: Story invite Kévin Choteau (Game Director), Sébastien Renard (Lead Writer) et David Dedeine (Creative Director) à discuter de la place occupée par ce second chapitre de la série A Plague Tale après les événements du premier jeu. Ils évoquent également l’évolution des héros Amicia et Hugo De Rune, leur lien, leur caractère, leurs compétences et leur nouvelle dynamique.

Épisode 2: Worldbuilding invite Olivier Ponsonnet (Art Director), David Dedeine (Creative Director) et Kévin Choteau (Game Director) autour d’une discussion sur la création de l’univers de cette suite. L’histoire est toujours au cœur de l’aventure tandis qu’Amicia et Hugo font route vers le Sud, à travers la Méditerranée, sa lumière et ses couleurs vives.

Épisode 3: Tech, Brice Davin (Executive Producer), Cyril Doillon (Lead Gameplay Engineer) et Julien Guérin (Cinematic Director) reviennent sur les défis et les innovations techniques du développement de l’exclusivité next-gen A Plague Tale: Requiem, en profitant pleinement des technologies les plus avancées actuellement disponibles.

Épisode 4: Gameplay invite Kévin Pinson (Lead Level Designer), Kévin Choteau (Game Director) et David Dedeine (Creative Director) à discuter de leur travail sur les nouvelles possibilités de gameplay afin d’offrir une expérience plus libre et flexible pour le joueur tout en conservant une direction narrative forte.

Focus Entertainement vient de publier le quatrième et dernier épisode de la série “In Focus” consacrée à A Plague Tale: Requiem. Avant la sortie du jeu le 18 octobre prochain, plongez dans l’histoire de sa création en compagnie des développeurs d’Asobo Studio et de l’influenceuse française Maghla. Découvrez en plus sur l’histoire, l’univers, le gameplay et la technique dans une série d’interviews en quatre épisodes disponible dès maintenant.A Plague Tale: Requiem sortira le 18 octobre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version cloud sur Nintendo Switch. Le jeu sera également disponible le jour de sa sortie avec le Xbox Game Pass sur console et PC.