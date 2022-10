Le nouveau film de Will Smith, Emancipation, se dévoile, moins d'un an après la fameuse gifle qu'il a donné à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. Beaucoup de projets sont annulés suite à cette gifle, mais le film Emancipation arrivera lui sur Apple TV dès 2023.

posted the 10/05/2022 at 06:11 AM by leblogdeshacka