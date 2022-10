Les éditions Pika, nous livre un premier tome exceptionnel pour Batman Justice Buster.Très grosse surprise que ce Batman Justice Buster qui nous livre une relecture du personnage de DC Comics. Que ce soit au niveau de la partie artistique, qui rappelle un peu le style de Sean Murphy, ou même dans cette réinvention de l'univers du héros de Gotham. J'ai beaucoup aimé l'univers de ce premier tome, les dessins de Tomohiro Shimoguchi, a qui l'on doit les magnifiques dessins du manga Ultraman, nous livre un travail assez exceptionnel, tout comme le scénariste Eiichi Shimizu, qui nous livre une réinterprétation des icônes de l'univers de Batman. Je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais foncez car c'est vraiment sympa, en plus le format est un peu plus grand que les mangas traditionnels et c'est un plaisir pour les yeux.

Cela fait trois ans que Bruce Wayne a décidé d’enfiler le costume de Batman pour lutter contre la criminalité rampante de Gotham. Mais avec le temps, ses ennemis ont su évoluer et une criminalité nouvelle a émergé dans la ville. Face à ces menaces inédites, Batman va plus que jamais avoir besoin de Robin, l’intelligence artificielle qu’il a créée pour l’assister. Mais d’autres alliés improbables souhaitent lui proposer leur aide, comme un héros de Metropolis, ou encore un homme au masque de clown...

Who likes this ?

posted the 10/02/2022 at 08:25 AM by leblogdeshacka