La version collector de ma BD Saint Seiya est de nouveau disponible sur Amazon, si vous la voulez, c'est peut-être me bon moment.À l'intérieur nous retrouverons :-La BD-Un fourreau avec dorure à chaud-Un format plus grand-Une couverture alternative-Un supplément de 24 pages (aperçu du travail préparatoire et coulisses de la réalisation, histoire exclusive)Ce sera disponible dès le 30 Septembre 2022, en tirage limitée.