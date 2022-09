Andrew et Eric partent en vacances avec leur fille adoptive, Wen. Alors que la famille séjourne dans un chalet en forêt, elle est prise en otage par quatre étrangers qui exigent qu'elle fasse un choix crucial pour éviter l'apocalypse.

Universal Pictures présente Knock at the Cabin, le nouveau film de M. Night Shyamalan, qui se présente comme un fil à énigme/Horreur. Comme d'habitude, le réalisateur, arrivera à nous retourner le cerveau.Au casting, nous retrouverons, Dave Bautista, Jonathan Groff (II), Ben Aldridge et Rupert Grint.Le film est attendu en salle en 2023.