TMS à annoncé un crossover entre les séries Lupin III et Cat’s Eye, pour une sortie mondiale en exclusivité sur la plateforme Amazon Prime Video.Ce crossover vient célébrer les 50 ans de l'anime Lupin III et les 40 ans du manga Cat's Eye de Tsukasa Hojo. Notons que l'histoire se déroulera dans les années 1980 – au moment des événements du manga de Cat's Eye. Les trois sœurs cherchent à voler trois toiles qui appartenaient autrefois à leur père ; mais Lupin convoite cette fois le même trésor. Avec ces peintures, un mystère remonte également à la surface.On retrouvera dans le casting Kanichi Kurita et Keiko Toda dans leurs rôles de Lupin III et Hitomi Kisugi.Kobun Shizuno et Hiroyuki Seshita, qui ont réalisé ensemble Knights of Sidonia et la trilogie d'animation Godzilla, réalisent ce projet chez TMS Entertainment. Keisuke Ide (Levius) est le réalisateur assistant, et Shûji Kuzuhara (Pazudora) signe les scripts. Yuji Ohna (compositeur de Lupin III) et Kazuo Otani (compositeur de Cat's Eye) composent ensemble la musique. Haruhisa Nakata (créateur de Levius) et Junko Yamanaka (Kamisama Kiss, Kono Oto Tomare!: Sounds of Life) signent le design des personnages. Naoya Tanaka et Ferdinando Patulli sont crédités à la production du design. Mitsunori Kataama est le directeur artistique. Aya Hide est à l'édition. Youji Shimizu est directeur son.