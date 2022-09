24 SEPTEMBRE



Si je suis la Vilaine, autant mater le boss final





Maho Film – D’après un light novel dont l’adaptation en manga est publiée en France chez Meian – Disponible en VF

Les plans de mariage d'Aileen Lauren d'Autriche ont été soudainement rompus par son propre fiancé ! Sous le choc, elle se rappelle qu'elle s'est réincarnée en méchante dans un jeu de drague pour fille. Elle se souvient que son destin est funeste, mais qu'elle pourrait l'éviter en épousant le boss final, le roi démon Claude. Son nouveau plan : le séduire et vivre heureuse pour toujours.



1er OCTOBRE



My Hero Academia (Saison 6)





BONES – La suite du célèbre manga publié en France chez Ki-oon – Disponible en VF

Avec Bakugo et Todoroki, Deku fait son stage au bureau du héros N°1, Endeavor. Travaillant dur dans un environnement riche d’enseignements, il s’améliore en tant que héros et utilise Fouet Noir, un nouvel Alter qui était caché au sein du One For All. Pendant ce temps, Tomura Shigaraki de l’Alliance des Super-Vilains affronte l'Armée de libération des super-pouvoirs dirigée par Re-Destro. Alors que Tomura est poussé à se battre contre Re-Destro, de douloureux souvenirs enfouis depuis de son enfance refont surface. Ce terrible passé qui ressurgit lui donne la force de s'emparer de l'Armée de libération des super-pouvoirs et d’étendre son influence. Il cherche désormais à obtenir un nouveau pouvoir afin de tout détruire.



SPY x FAMILY





WIT Studio x CloverWorks – La seconde partie adaptée du manga publié en France chez Kurokawa – Disponible en VF

La paix entre toutes les nations du monde repose sur la mission la plus délicate que l’agent Twilight n’ait jamais eue : se faire passer pour un simple père de famille. En effet, cette couverture lui permettra d’infiltrer une école de l’aristocratie afin de se rapprocher d'un politicien très important. Pour ce faire, Il a la couverture parfaite, sauf que sa femme est en réalité une redoutable tueuse à gages. Chacun ignore l'identité de l'autre, sauf leur fille adoptive qui est télépathe…



Uzaki-Chan Wants to Hang Out! (Saison 2)





ENGI – La saison 2 de cette comédie diffusée sur Wakanim (disponible désormais sur Crunchyroll). Le manga est publié en France chez Meian – Disponible en VF

Étudiant à l'université, Shin’ichi Sakurai a peut-être été à la merci de Hana Uzaki, une élève qui n’arrêtait pas de l’embêter, mais il a réussi à passer des vacances d'été tranquilles. Pourtant, Uzaki est toujours là : pendant le festival d’automne de l'école, en hiver pour Noël et lors de plein d’autres événements ! Et quand la truculente famille d’Uzaki s’en mêle, ça promet encore plus d'animation…



Berserk : L’ Âge d’or - Memorial Edition





Studio 4°C – Un montage en série TV avec des scènes inédites de la fameuse trilogie de films – Disponible en VF

Il n'a confiance qu'en sa propre épée. Il n'a pas d'endroit où se sentir chez lui. Le mercenaire solitaire Guts parcourt un pays ravagé par une guerre de cent ans. Passant d'un champ de bataille à l'autre, ses compétences et sa férocité finissent par attirer l'attention de Griffith, le chef d'un groupe de mercenaires appelé “La Troupe du Faucon". Désirant la puissance de Guts pour l'aider à atteindre ses objectifs, Griffith réussit à le recruter en le battant en duel. Dès lors, leurs liens se renforcent. Grâce à leurs incessantes victoires, la bande de mercenaires est reconnue comme une armée à part entière au sein du royaume du Midland. Mais malgré tous leurs succès, Guts s'interroge sur ses raisons de se battre pour Griffith, qui, à son insu, est destiné à leur réserver à tous deux un sort monstrueux…



Pop Team Epic (Saison 2)





Space Neko Company – Les héroïnes les plus barrées sont de retour !

Réunissez deux amies, l'une prompte à la colère et l'autre froide comme un concombre, et jetez-les dans les situations les plus ridicules possibles ! Vous obtenez Pop Team Epic. Popuko et Pipimi sont de retour pour une nouvelle saison remplie de situations incroyablement bizarres, de pitreries grotesques et même d'un soupçon de comportement parfois grossier.



Raven of the Inner Palace





Bandai Namco Pictures – D’après un light novel

Uki est une concubine impériale qui n'a jamais été appelée dans la chambre à coucher de l'empereur et qui mène une vie singulière dans les chambres de la cour. Considérée par certains comme ayant l'apparence d'une vieille femme, et par d'autres comme une jeune fille, elle est connue pour utiliser une forme de magie qui l'aide à tout faire, de la recherche d'objets perdus à conjurer des malédictions. Lorsque certaines circonstances lui font enfin rencontrer l'empereur, sa vie va s’en trouver changée…



2 OCTOBRE





Mobile Suit Gundam - The Witch from Mercury





SUNRISE – La première série Gundam avec un personnage principal féminin

A.S. (Ad Stella) 122 - Une ère où une multitude de sociétés ont développé dans l'espace un énorme système économique. Suletta Mercury, une jeune fille solitaire de la lointaine planète Mercure, est transférée à l'école de technologie d'Asticassia, dirigée par le groupe Beneritt qui domine l'industrie des Mobile Suits. Avec un cœur pur où brûle une lumière écarlate, Suletta avance pas à pas dans un nouveau monde.



Beast Tamer





EMT Squared – D’après un light novel

Rein est un “Beast Tamer”, un dompteur de bêtes qui se bat aux côtés d’un héros et de son groupe pour abattre le Roi Démon. Mais un jour, ses camarades le déclarent inutile et le virent du groupe. Il décide alors de suivre son propre chemin. Il croise la route d’une Servale, Kanade, la plus puissante de la tribu des hommes-chats. Après avoir risqué sa vie pour la sauver, Rein passe un contrat avec elle et tous les deux entament une nouvelle vie d'aventuriers. Mais d’autres personnes remarquent leurs pouvoirs…



IDOLiSH7! Third BEAT!





Troyca – La suite de la saison 3 de l’adaptation du jeu de rythme musical

Le groupe IDOLiSH7 vient de fêter son premier anniversaire et s'apprête désormais à partir en tournée. Leurs aînés et rivaux, TRIGGER et Re:vale, ont également attiré l'attention du monde du spectacle à travers leurs récents succès. Alors que les trois groupes profitent de la montée en puissance de leur popularité, certains bruits de couloirs génèrent rumeurs, spéculations et animosités. L’envers du décor de ce monde glamour révèle que les rêves ne suffisent pas pour survivre. Tandis que les opinions divergent entre les membres, le business des idoles est secoué par des accords secrets…



4 OCTOBRE





Shinobi no Ittoki





Troyca – Une création originale basée sur deux clans ninjas légendaires

Ittoki Sakuraba était un étudiant ordinaire, jusqu'à ce que sa vie soit bouleversée ! Il découvre qu'il est le 19e héritier du fameux clan ninja Iga. Les Iga doivent essayer de défendre ce qui leur appartient contre les Kôga, un clan rival cherchant à mettre fin à la vie d'Ittoki. Ce dernier n'a d'autre choix que de devenir un shinobi suffisamment fort pour se protéger, mais aussi son village. Désormais étudiant à l'Académie Ninja de Kokuten, un lycée spécialisé dans les techniques shinobi, Ittoki apprend la voie du ninja moderne, équipé de combinaisons et de gadgets high-tech. Avec d’autres étudiants, Ittoki affronte les Kôga dans le but de mettre fin à cette rivalité une fois pour toutes.



VAZZROCK the Animation





PRA – Un spin-off de la série TSUKIPRO

Retrouvez les groupes d'idoles masculins VAZZY et ROCK DOWN lors de leurs débuts dans l’univers de TSUKIPRO.



5 OCTOBRE





Mob Psycho 100 III (Saison 3)





BONES – D’après le manga de l’auteur de One-Punch Man publié en France chez Kurokawa – Disponible en VF

Afin de sauver le patron de la Griffe, Suzuki, Mob a absorbé toute l'énergie et a fait pousser un brocoli géant dans la ville. Le brocoli est à présent vénéré comme un arbre divin par la Religion du Casque Psycho et, finalement, la ville entière est sous son emprise. À présent, Mob doit trouver un moyen d'abattre cet arbre dangereux avec Reigen, Ritsu et Teru…



Do It Yourself!





Pine Jam – Le premier anime sur le bricolage

La construction de meubles partage de nombreux points communs avec la construction d'une amitié. L'intention, l'effort et le travail acharné sont nécessaires tant pour l’un que pour l’autre. Voici l'histoire des membres d'un club de bricolage qui se consacrent aux deux en même temps. Rien n'est jamais acquis d’avance, mais cela ne les arrête pas. Meubles et amitiés, elles construisent leur avenir de leurs propres mains !



Muv-Luv Alternative (Saison 2)





Yumeta Company & Graphinica – Seconde partie de l’adaptation du célèbre visual novel

Pendant plusieurs décennies, l’humanité a mené une guerre contre les BETA, des envahisseurs extraterrestres, en utilisant des machines de combat humanoïdes appelées Tactical Surface Fighters. Cette histoire raconte comment les hommes vivent et meurent pour éviter leur extinction…



The Human Crazy University





DLE – Par les créateurs d’Eagle Talon

Hirofumi Satake est un prisonnier du couloir de la mort condamné pour le meurtre de sa fiancée. C'est aussi un "mort-vivant" ayant survécu à de nombreuses situations désespérées. Pour cela, il a suscité l'intérêt d'un institut de recherche appelé "Human Crazy University" qui étudie les phénomènes miraculeux et les personnes qui y sont mêlées. Devenu le sujet de leurs recherches, Satake leur raconte ses souvenirs de sa vie immortelle, mais malheureuse. Pourquoi a-t-il tué sa fiancée ? Très vite, la vérité fait la lumière sur une conspiration bien plus importante…



8 OCTOBRE



Blue Lock





8bit – D’après le manga publié en France chez Pika Édition – Disponible en VF

Après une défaite désastreuse à la Coupe du monde 2018, l'équipe de foot du Japon peine à se ressaisir. Que leur a-t-il manqué ? Peut-être un attaquant hors pair pouvant les guider vers la victoire. L'Union japonaise de football s'acharne à trouver quelqu’un ayant faim de buts et soif de victoire, une personne à l’individualisme assumé capable de faire basculer un match qui a mal démarré. Pour cela, elle a rassemblé 300 des plus brillants jeunes joueurs du Japon. Qui émergera pour diriger l'équipe ? Sera-t-il capable de surpasser en force et en caractère tous ceux qui se dressent sur son chemin ?



Bocchi the Rock!





CloverWorks – D’après le manga éponyme

Hitori "Bocchi-chan" (la petite solitaire) Goto est une lycéenne introvertie qui ne vit que pour sa guitare. Chaque jour, elle ne fait rien d'autre que de gratter son instrument, toute seule à la maison. Cependant, sa vie change lorsqu’elle rencontre un jour Nijika Ijichi qui cherche une guitariste pour son groupe appelé "Kessoku Band".



Welcome to Demon School! Iruma-kun (Saison 3)





Bandai Namco Pictures – D’après le manga Iruma à l’école des démons publié en France chez Nobi Nobi!

Humain au grand cœur, Iruma est devenu un jour le petit-fils du seigneur démon Sullivan. Il fréquente ainsi l’école dont son grand-père est le proviseur et parvient, à sa grande surprise, à s’y faire des amis tels qu’Asmodeus ou l’étrange Clara. Mais tandis qu'Iruma pensait avoir réussi à s'intégrer, de nouveaux problèmes l'attendent. À cause d’une bague qui parle, Iruma devient mauvais ! La drôle de vie d'Iruma à l'école des démons continue…



Legend of Mana -The Teardrop Crystal





Graphinica & Yokohama Animation Laboratory – D’après le fameux jeu vidéo RPG de Square Enix

Shiloh, un garçon vivant près de la ville de Domina, a commencé à entendre dans ses rêves une voix mystérieuse lui disant qu'il a une mission à remplir. Puis, un jour, Shiloh rencontre deux personnes du peuple Jumi, longtemps persécuté pour les pierres précieuses incrustées dans leur poitrine. Et justement, des cas de vols de pierres et d’agressions de Jumi éclatent un peu partout dans le monde. Pour Shiloh, c’est le point de départ d’une grande aventure…



11 OCTOBRE



Chainsaw Man





MAPPA – D’après le célèbre manga publié en France chez Kazé / Crunchyroll – Disponible en VF

Denji est un adolescent qui vit avec son chien-démon-tronçonneuse, Pochita. À cause d’une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus totale, cherchant avec Pochita à rembourser l’argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d’une organisation.

Un jour, Denji est trahi et tué. Encore conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démon…



23 OCTOBRE



To Your Eternity (Saison 2)





Drive – D’après le manga publié en France chez Pika Édition – Disponible en VF

Cela fait presque 40 ans que Fushi n'a pas été vu. La douleur de perdre ceux qu'il aimait est devenue trop dure à supporter, alors il a choisi une vie de solitude. Son absence n'a cependant pas empêché ses ennemis mortels, les frappeurs, de semer le chaos. Pour empêcher que le sang ne coule davantage, il sort de son long silence pour les combattre une fois de plus. Il n'a pas besoin d'amis pour survivre, mais il en aura besoin pour vivre.



22 NOVEMBRE

TONIKAWA: Over The Moon For You ~Uniform~

Seven Arcs – Une OVA inédite en attendant la saison 2



TOUJOURS EN COURS

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS (Pierrot / TV TOKYO)

Dragon Quest The Adventure of Dai (Toei Animation)

Digimon Ghost Game (Toei Animation)

Lucifer and the Biscuit Hammer (NAZ)

ONE PIECE (Toei Animation)

Shadowverse Flame (Zexcs)

Utawarerumono Mask of Truth (WHITE FOX)

