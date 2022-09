Développé par tri-Ace Inc., STAR OCEAN THE DIVINE FORCE est un nouveau chapitre de cette histoire galactique palpitante mêlant éléments de science-fiction et de fantasy. Dans ce jeu, les joueurs ont le choix parmi deux protagonistes, et peuvent décider de découvrir l'histoire de Raymond, capitaine de l'Ydas, un navire commercial de l'espace, ou celle de Laeticia, princesse-chevalière d'un royaume sur Aster IV, une planète sous-développée. Le destin réunira Raymond, Laeticia ainsi que de nombreux autres personnages, dessinés par le fameux artiste Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, la série STREET FIGHTER).

La démo du jeu Star Ocean 6 The Divine Force est disponible dès maintenant, sur PlayStation 4, PlayStation 5 One|Series.Dans cette démo, les joueurs découvriront le début de l'histoire de Raymond, et pourront ainsi avoir un avant-goût de ce gigantesque monde de fantasy et de science-fiction, de son système de combat palpitant, de toute l'exploration qu'il est possible d'y mener et de l'histoire originale du jeu.Le jeu sera disponible le 27 Octobre 2022, sur PlayStation 4|5 et One|Series.