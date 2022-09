Les éditions Pika ont sorti un nouveau manga dans l'univers de Batman (j'ai la pub sur Gamekyo), je ne sais pas si c'est bien, mais ça me donne envie. A voir le nombre de manga pour la collection complète. Je n'ai pas trop envie de lire 40 mangas.Supervisée par DC Comics, cette série a été confiée au duo de mangakas de la série Ultraman : Eiichi Shimizu au scénario et Tomohiro Shimoguchi au dessin.

Des menaces d’un genre nouveau planent sur Gotham... Cela fait trois ans que Bruce Wayne a décidé d’enfiler le costume de Batman pour lutter contre la criminalité rampante de Gotham. Mais avec le temps, ses ennemis ont su évoluer et une criminalité nouvelle a émergé dans la ville. Face à ces menaces inédites, Batman va plus que jamais avoir besoin de Robin, l’intelligence artificielle qu’il a créée pour l’assister. Mais d’autres alliés improbables souhaitent lui proposer leur aide, comme un héros de Metropolis, ou encore un homme au masque de clown... Une aventure inédite du Dark Knight dans un univers manga futuriste Batman Justice Buster est une aventure 100% inédite de Batman.

Who likes this ?

posted the 09/21/2022 at 10:50 AM by leblogdeshacka