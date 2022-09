Voici les cadeaux à gagner :



Pseudo : Fan n°1 de Miku - 100 points

200 Kudos - 200 Points

Plaque nominative : Fan n°1 de Miku - 500 points

Modèle : Sound of the Future - 700 Points

Haut de costume : Fan de Miku #1 - 1000 Points

Récupérez les récompenses avec style grâce à l'adorable costume Miku Blunderland, au pseudonyme, à la plaque nominative et l'émote Blunderland. Enfin récupérez les cheveux vert clair d'Hatsune pour une balade tout en chanson.

La chanteuse virtuelle Hatsune Miku monte sur la scène principale du Blunderdome.À partir du Jeudi 22 Septembre, l'événement Hatsune Miku Sound of the Future sera disponible durant toutes les épreuves principales. Les joueurs pourront débloquer des récompenses en s'emparant des bâtons lumineux et des oignons de printemps pour vivre pleinement l'expérience Miku.Le jeu Fall Guys est disponible sur PC, PlayStation et XBOX.