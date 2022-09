Dans un manoir à l'histoire mystérieuse, huit membres du Midnight Club se retrouvent tous les soirs à minuit pour raconter des histoires sinistres et rechercher des signes surnaturels venus d'outre-tombe.

La nouvelle série de Mike Flanagan, The Midnight Club se dévoile avec une affiche et un trailer. Après les très bonnes séries, The Haunting of et un Midnight Mass, un peu moins accrocheur, ce The Midnight Club peut être pas mal, malgré un côté trop teen.La série sera disponible le 7 Octobre en exclusivité sur Netflix.