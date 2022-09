Pour être accepté dans les Services spéciaux, Itachi est chargé, avec son ami Shisui, d’assassiner un espion. Alors que l’hostilité grandit entre le clan Uchiwa et le village, Shisui finit par trouver la mort. Ayant acquis de nouvelles pupilles, Itachi prend une décision qui le mène vers une nuit tragique. À la fois bienveillant et cruel, il place en son jeune frère l’espoir de réaliser son rêve

Le père d’Itachi a emmené son fils voir un champ de bataille à l’âge de 4 ans. Profondément marqué par cette vision d’horreur, Itachi n’a qu’une idée en tête : maintenir la paix ! Quel qu’en soit le prix… C’est ainsi qu’il suit la voie des shinobis, voulant gravir les échelons rapidement et être reconnu par ses pairs. ltachi fonce vers son rêve de devenir le premier Hokage issu du clan Uchiwa. Sans savoir que ce chemin le mène vers l’obscurité.

