Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Un trailer pour le nouveau film de Brad Pitt, Babylon, qui emmène avec lui, une belle brochette de stars.Nous retrouverons, une pluie de stars, avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Ana Taylor-Joy, Michael Shannon, Taylor Swift, Chris Rock et Zoe Saldana, autant dire, un très beau casting, même si Margot Robbie me gave un peu.Le film est réalisé par Damien Chazelle.Babylon sortira dans les salles françaises le 18 janvier 2023.